Colin Coosemans is matig tevreden en heeft het ook over ploegmaat: "We waren echt niet dramatisch de laatste weken"

Anderlecht-doelman Colin Coosemans blikte na de 1-0-overwinning tegen Antwerp tevreden, maar nuchter terug op de heenwedstrijd in de halve finales van de Croky Cup. Hoewel de marge groter had kunnen zijn, ziet hij voldoende aanknopingspunten om optimistisch te blijven richting de return.

Coosemans hield enkele cruciale ballen uit zijn doel en benadrukte het belang van het resultaat. “De marge had altijd groter mogen zijn", zei hij. “Maar ik denk dat dit een resultaat is waar we op voorhand misschien enigszins tevreden mee waren geweest."

"Onze prestaties de laatste weken vond ik trouwens niet dramatisch. We moeten nu gewoon de komende weken die goede vibe erin krijgen en blijven winnen, in welke competitie dan ook.”

De Braziliaanse verdediger Adryelson, die na slechts één training in de basis begon, kreeg ook lof. “Dat is speciaal", erkende Coosemans. “Maar op het eerste gezicht lijkt het mij een jongen met veel kwaliteiten: goede detente, snel. Hopelijk blijft hij goed presteren en kan hij zich verder ontwikkelen. Ons doel is nu duidelijk: binnen drie weken de finale bereiken.”

Het verschil in intensiteit ten opzichte van de wedstrijd tegen Club Brugge afgelopen zondag was duidelijk zichtbaar. “Die gezonde agressiviteit is soms een werkpunt voor deze jonge ploeg, maar nu was het er wel vanaf het begin", analyseerde Coosemans. “Als we die lijn kunnen doortrekken, gaan we nog mooie dingen laten zien de komende weken.”

Ook het veld kreeg een compliment, al zal daar niet iedereen het over eens zijn. “Dat lag er vandaag beter bij en dat helpt natuurlijk ook.”

Met een krappe, maar verdiende voorsprong reist Anderlecht binnenkort af naar Antwerpen. Daar zal het moeten vechten om de finaleplaats veilig te stellen en een kans te maken op hun eerste prijs in acht jaar tijd.