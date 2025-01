Hartverscheurend: voormalige profvoetballer krijgt alarmerend telefoontje en moet opnieuw onder het mes

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anthony Van Loo, ex-voetballer van onder andere KV Kortrijk, KV Mechelen en Roeselare staat opnieuw voor een zware hartoperatie. In 2018 moest hij noodgedwongen stoppen met voetballen nadat zijn defibrillator hem voor de tweede keer redde. Nu, zes jaar later, blijkt een nieuwe ingreep noodzakelijk.

In november 2018 zette Van Loo een punt achter zijn carrière. Enkele maanden eerder stortte hij in elkaar op het veld. Zijn defibrillator redde zijn leven, maar dat betekende het einde van zijn actieve carrière. Daarna ging het goed met zijn gezondheid, tot twee maanden geleden.

Van Loo kreeg een telefoontje vanuit het ziekenhuis. Zijn defibrillator had vier hartritmestoornissen geregistreerd, die optraden tijdens een potje padel. “Ik moest meteen stoppen met padellen", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Zesde operatie aan het hart

De aankomende operatie is de zesde aan zijn hart. “Mentaal is het zwaar, maar ik weet dat het nodig is", zegt Van Loo.

Na de operatie volgt een herstelperiode van vier tot zes weken. “Ik wil daarna mijn leven weer oppakken", zegt hij. Ook hoopt hij ooit terug te keren op het padelveld, al blijft dat onzeker.

Ondanks alles blijft Van Loo positief. “Gezondheid gaat voor alles", benadrukt hij. Wellicht volgt de ingreep eind januari, begin februari.