Tim Matthys vol lof over transferperiode van Malinwa, met 'Kiki' als hoogtepunt

KV Mechelen heeft zich versterkt met de 21-jarige aanvaller Keano Vanrafelghem, die de overstap maakt van Patro Eisden naar Malinwa. Het talent werd snel opgemerkt door KV Mechelen, en Sportief Directeur Tim Matthys is dan ook zeer te spreken over de komst van Vanrafelghem.

Vanrafelghem, die zich bij Patro Eisden dit seizoen in de kijker speelde met 8 doelpunten en 6 assists in 15 wedstrijden, heeft voor 4,5 seizoen getekend bij KV Mechelen. Matthys is op de clubwebsite enthousiast over het potentieel van de aanvaller.

“We zijn uitermate blij dat we Keano hebben kunnen binnenhalen. Hij heeft veel creativiteit en scorend vermogen, wat de ploeg alleen maar sterker maakt. De concurrentie was groot, dus het is geweldig dat hij voor ons project heeft gekozen.”

Met de komst van Vanrafelghem voegt KV Mechelen een nieuwe aanvallende optie toe aan hun selectie. Dit is de vierde versterking van de club in deze transferperiode, na de komst van Hammar, Welsh en Nacho.

Tim Matthys benadrukt dat de club zijn ambitie duidelijk maakt met deze versterkingen. “Met deze nieuwe aanwinsten willen we laten zien dat we klaar zijn om te strijden voor de top van de competitie. De club heeft de juiste mentaliteit en ik ben dankbaar voor de steun van voorzitter Van Esch.”

De 21-jarige Vanrafelghem is dan ook een belangrijke versterking voor KV Mechelen. Komende zaterdag kan hij al zijn debuut maken voor de club, wanneer KV Mechelen het opneemt tegen KRC Genk in het AFAS Stadion.