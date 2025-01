Stevig statement: Antwerp wil puntjes op de i zetten na berichten over zware verliezen

Antwerp heeft het voorbije boekjaar opnieuw met verlies afgesloten. De club noteerde een tekort van 12 miljoen euro. En dus moet sterke man Paul Gheysens opnieuw bijspringen. De club heeft nu gereageerd met een ferm statement.

Het nettoverlies van 12 miljoen euro is een nieuwe dreun voor The Great Old. Dat was alvast de berichtgeving vanuit De Tijd. Via de eigen webstek heeft Antwerp nu gereageerd op de zaak.

Ze halen daarin aan dat er nog een flink aantal transfers en mogelijke zaken die de club geld zouden kunnen opleveren nog niet in de cijfers van 30 juni 2024 zitten.

Mededeling: Jaarrekening RAFC NV 30 juni 2024



Het volledige statement hieronder:

In tegenstelling tot berichtgeving in DE TIJD, en gezien we niet gevraagd zijn om enige reactie of enige kans op loyaal wederhoor, willen we even de puntjes op de i zetten, gezien het gaat om feiten.

Vorige week is de jaarrekening van RAFC NV neergelegd en werden de cijfers van 30 juni 2024 publiek gemaakt.

De club heeft nu al enige tijd geleden de omslag gemaakt om zelfbedruipend te worden en niet meer louter afhankelijk te zijn van de eigenaar. In de voorbije 2 seizoenen werd voor ongeveer 100 miljoen euro verkocht en dit heeft er samen met de sportieve successen zoals het kampioenschap, de bekerwinst en de Champions League toe geleid dat het grote tekort van vorig boekjaar gereduceerd is tot een verlies van 12 miljoen.

De voorbije zomermercato en de transfers van Jean Butez en Ayrton Costa in januari zijn nog niet in deze cijfers opgenomen. Net zoals een eventuele deal tussen Atletico Madrid en Leipzig betreffende Arthur Vermeeren die RAFC een aanzienlijk bedrag kan opleveren.

Deze zaken stellen ons in staat om in het huidig boekjaar naar een break-even te evolueren en stelden ons een aantal weken geleden in staat om voldoende cash naar boven te halen om de openstaande kapitaalsverhoging van 27 miljoen euro te volstorten.

De familie Gheysens ondersteunt de club in al haar facetten maar heeft op geen enkele manier financiële steun gegeven aan RAFC. Dit is al een goeie 18 maanden het geval en heeft bijgevolg geen invloed gehad om tot het resultaat van vorig en huidig boekjaar te komen.

De club blijft op de ingeslagen weg verdergaan en wil een verstandig financieel beleid koppelen aan sportieve resultaten.

Ondertussen wordt ook verder gewerkt om de club verder uit te bouwen op organisatorisch en infrastructureel vlak en krijgt de jeugdacademie stilaan het vereiste niveau om aan de top mee te doen.