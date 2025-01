Bondsparket wil Antwerp streng straffen na pyro-incident, ook Charleroi, Patro Eisden, OH Leuven en Dender krijgen nieuws

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De voorbije weken was er weer heel wat te doen over het gedrag van de supporters. Zowel in Charleroi als tijdens de Antwerpse derby moest de wedstrijd even worden stilgelegd. Het Bondsparket wil zich nu mengen in de debatten.

De Antwerp-fans ontstaken tijdens de wedstrijd pyro, gooiden met aanstekers en vuurwerk naar Beerschot-spelers en -staf en met vuurwerk naar de nabijgelegen familie- en perstribune. Het bondsparket wil Antwerp na die uit de hand gelopen derby sanctioneren. The Great Old riskeert twee effectieve uitwedstrijden zonder fans en twee met uitstel en 10.000 euro boete. Dat meldt BELGA. Mogelijk willen ze ook voor Charleroi een actieplan opstarten. Ook daar was er heel wat te doen over een pyro-incident onlangs in een wedstrijd toen De Zebra's bovendien 1-0 voorstonden. Straffen voor spelers en T2 La Louvière Het Bondsparket heeft ook zijn voorstellen tot minnelijke schikking voor de rode kaarten van deze week kenbaar gemaakt. OH Leuven zou Hasan Kurucay drie speeldagen moeten missen. Voor David Hrncar (Dender) vraagt het bondsparket één speeldag. Het bondsparket wil William Simba (Patro Eisden Maasmechelen) twee speeldagen aan de kant houden en Mickaël Seoudi - de T2 van La Louvière - zou één speeldag moeten brommen na te veel kritiek op de spelleiding. Alle clubs kunnen natuurlijk nog ingaan tegen het voorstel en daarna voorkomen.