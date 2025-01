'Jonge Belg zorgde deze zomer nog voor harde strijd tussen Anderlecht en Antwerp: nu volgt opmerkelijke transfer'

Afgelopen zomer waren diverse Belgische teams hem op het spoor, nu volgt een halve spooktransfer. Of hoe het soms ook héél erg snel kan gaan in het leven, en niet altijd op de ideale manier.

Afgelopen zomer stond iedereen in de lijn. De naam van Joseph Nonge werd al een eerste keer genoemd op De Bosuil in het voorjaar en Juventus Turijn wilde hem graag uitlenen.

Belgen visten achter het net

Met AS Monaco en OGC Nice waren er ook twee Franse clubs die hem er ook heel graag bij willen. En uiteindelijk kwam er ook de interesse van ... RSC Anderlecht. Ook paars-wit zou hem namelijk graag willen inlijven.

Maar de middenvelder werd uiteindelijk uitgeleend aan Troyes. In de Ligue 2 speelt de 19-jarige Brusselaar echter weinig: slechts twee keer als basisspeler in de Ligue 2. Deze winter is hij zelfs regelmatig afgedaald naar de B-kern voor wedstrijden in National 3, de vijfde divisie van het Franse voetbal.

Op weg naar Geneve?

Dit was niet het plan van Juventus, met wie hij vorig seizoen toch zijn debuut maakte in de Serie A onder leiding van Massimiliano Allegri. De clubleiding kijkt dus naar een oplossing voor deze winter.

Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano zou dat wel eens Servette Geneve kunnen gaan worden. Opmerkelijk: daar is ene René Weiler momenteel technisch directeur.