Puntjes op de i? Ardon Jashari geeft duidelijk statement af voor clash met Juventus Turijn

De man die momenteel onmisbaar is geworden bij Club is Ardon Jashari. De verdedigende middenvelder overschaduwt zelfs Raphael Onyedika, die naast hem in de basis staat. En dus beginnen de geruchten over een mogelijke toptransfer steeds luider te klinken.

Van een wintertransfer is in principe geen sprake bij Club Brugge. Jashari is een belangrijke pion en moet voor stabiliteit zorgen. Dat kan van belang zijn in de Champions League en in de Jupiler Pro League.

Groeien als speler en als ploeg

Mogelijk volgt er komende zomer wél een charmeoffensief uit het buitenland. Volgens Zwitserse media zou Jashari alvast in de belangstelling staan van Atalanta Bergamo. Die zouden meer dan twintig miljoen euro op tafel moeten leggen.

Jashari zelf tekende present voor het persmoment voorafgaand aan de match tegen Juventus: "Met dank aan de coach en aan de ploeg kan ik nog verbeteren. Elke wedstrijd die ik speel, kan ik groeien als speler en als team."

Geen geluk

"Het is geen geluk dat we achttien matchen op rij ongeslagen zijn. Ik ben heel blij dat ik met zo'n goede spelers rondom mij kan spelen. Het waren al zes heel mooie maanden en het is prachtig hoe ik kan groeien."

"Rekenen? Neen, ik kijk niet naar het klassement. Vooraf dachten we dat tien punten genoeg zou zijn om door te gaan. We hebben nog twee wedstrijden en we moeten gewoon presteren en zoveel mogelijk punten te pakken. Dan zien we wel hoever we komen. Ik wil Juventus gewoon kloppen."