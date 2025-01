Thorgan Hazard legt uit met wie hij ging vieren en waarom: "Dit was het resultaat"

Thorgan Hazard heeft een lange lijdensweg afgesloten. Tegen KV Kortrijk scoorde hij zijn eerste goal in meer dan acht maanden. En of hij er blij mee was.

Hazard rende rechtstreeks naar de bank nadat hij zijn heerlijke vrije trap tegen de netten zag gaan en duwde Théo Leoni uit de weg om de kinesisten en medische staf dood te knuffelen. "Dit was heel belangrijk voor mij", knikte Hazard meteen na de match.

"Ik wilde vieren met de medische staf omdat we samen heel hard gewerkt hebben om hier te staan en dit is het resultaat. Iedereen in de ploeg was geweldig voor mij. Daarom dat ik samen met hen wou vieren."

Het was toch wat onverwacht dat Hazard in de basis stond, maar door de onbeschikbaarheden van Edozie en Amuzu was de spoeling op de flanken vrij mager geworden. "Ik had vooraf laten weten dat ik er klaar voor was, en vandaag voelde ik me goed. Ik ben blij dat ik de ploeg kon helpen in een altijd lastige wedstrijd."

"Het is hier nooit eenvoudig, zeker met dat kleine veld. We hadden misschien wat meer kunnen doen met een man meer, maar uiteindelijk hebben we gewonnen."

Trainer David Hubert gaf al aan dat Hazard wel eens meer uit positie gaat lopen. Een feit waar Hazard weinig tegen in te brengen had. "Ja, ik ben een speler die graag vrijheid heeft en de ruimtes van links naar rechts gaat opzoeken. Maar we hebben daarover gesproken..."