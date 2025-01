Hans Cornelis lyrisch over Nainggolan: club profiteert meteen op financieel vlak van comeback

Radja Nainggolan heeft na een half jaar zonder clubvoetbal een sensationele comeback gemaakt bij KSC Lokeren-Temse. Trainer Hans Cornelis was dan ook vol lof over het debuut van Nainggolan.

“Het is niet alleen mooi voor het publiek dat al zo lang naar Radja uitkeek, maar ook voor hemzelf en mijn ploeg", zei Cornelis in Het Laatste Nieuws. Met een ‘olympische goal’ bezorgde de voormalige Rode Duivel zijn ploeg alsnog een punt tegen Lierse.

Nainggolan heeft niet alleen op het veld zijn stempel gedrukt, maar ook in de kleedkamer en tijdens de match. Cornelis merkte op dat de ervaren speler direct zijn invloed uitoefende.

“Als je ziet hoe het publiek hem direct steunt, geeft dat een boost aan het hele elftal. Dat is de kracht van een sterspeler. Wat het belangrijkste is, is hoe hij zich gedraagt binnen het team. Hij helpt, stuurt bij en probeert zijn ervaring over te brengen", aldus de coach.

Hoewel Nainggolan zichtbaar kwaliteit toevoegt aan het team, is het duidelijk dat hij nog niet op zijn oude niveau zit. “Fysiek moet hij nog werken om weer volledige wedstrijdminuten aan te kunnen", besluit Cornelis.

De komst van Nainggolan heeft ook commercieel positieve effecten voor Lokeren-Temse. De club merkte een aanzienlijke toename in de verkoop van truitjes, met maar liefst 150 stuks in twee dagen tijd. Het stadion zelf was ook voller dan normaal, met ongeveer 500 extra verkochte tickets voor de wedstrijd tegen Lierse.