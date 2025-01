RSCA tankt vertrouwen voor clash met Club met belangrijke en deugddoende overwinning

RSCA Futures boekte een belangrijke 4-1-overwinning tegen rode lantaarn Jong Genk. De ploeg van coach Jelle Coen domineerde de wedstrijd en zette zo Jong Genk op zes punten achterstand.

De wedstrijd begon uitstekend voor RSCA Futures. Al vroeg in de partij kon Robbie Ure profiteren van zwakke dekking en opende hij de score met een knappe treffer.

Anas Tajaouart verdubbelde in de tweede helft de voorsprong na een sterke actie. Op het uur kreeg RSCA Futures een eerste strafschop tegen. Thomas Claes stuurde Schlieck de verkeerde kant uit en bracht Jong Genk terug tot 2-1. Even later duwde Ure zijn tweede van de avond binnen.

Jong Genk kreeg nog een extra domper te verwerken toen Kongolo zijn tweede gele kaart pakte en vroegtijdig mocht gaan douchen. In de slotfase zette Ismael Baouf de eindstand op 4-1.

Coach Jelle Coen was tevreden na de wedstrijd. “We zetten Jong Genk op zes punten en kunnen vanaf nu naar boven kijken. In vorige wedstrijden speelden we goed, maar vergaten we onszelf te belonen. Vandaag hebben we dat wel gedaan", klonk het in Het Nieuwsblad.

RSCA Futures hoopt deze sterke lijn door te trekken in de komende wedstrijden. Zaterdag wacht er een confrontatie tegen Club NXT.