Vooruitstrevend competitieformat lijkt erdoor te komen: topclubs krijgen kleinere clubs mee in het verhaal

De Belgische voetbalcompetitie staat op het punt een ingrijpende wijziging te ondergaan met een hervorming die gebaseerd is op het Europese model, zoals we dat kennen van de Champions League.

Het voorstel krijgt steeds bredere steun van de clubs en kan volgend seizoen worden ingevoerd, wanneer het nieuwe tv-contract met DAZN van start gaat, schrijft De Standaard.

Loting aan het begin van het seizoen

Pro League-ceo Lorin Parys lichtte het nieuwe systeem woensdag toe aan de elf kleinste Jupiler Pro League-clubs en de clubs uit de Challenger Pro League, met de bedoeling de hervorming vanaf volgend seizoen in te voeren voor een periode van vijf jaar.

Het belangrijkste aspect van de hervorming is dat niet alle clubs nog twee keer tegen elkaar spelen. Er zal een loting zijn aan het begin van het seizoen die bepaalt welke thuis- en uitwedstrijden komen te vervallen. Ook de puntenhalvering voor de play-offs zou worden afgeschaft, evenals de play-downs die voor veel clubs uit het middensegment problematisch waren.

Door de steeds drukker wordende voetbalagenda wilden veel topclubs minder wedstrijden. De hervorming lijkt zich te concentreren op het behouden van de 16 ploegen, maar met een verkleining van de play-offs naar vier teams.

16 ploegen blijft behouden

Dit is de enige optie die de vereiste tweederde meerderheid van stemmen zou kunnen halen. Dit voorstel zou resulteren in een seizoen met 34 speeldagen, inclusief 10 speeldagen in de play-offs, wat hetzelfde aantal speeldagen is als in een klassiek systeem met achttien ploegen.

De kleinere clubs zouden weliswaar drie thuiswedstrijden in de reguliere fase verliezen, maar krijgen mogelijk extra kansen in de play-offs, wat hen minder risico op degradatie zou geven.

Als het voorstel wordt goedgekeurd, zal de competitie in België volgend seizoen beginnen met een loting waarbij de 16 eersteklassers in vier potten worden ingedeeld. De ploegen binnen één pot spelen tegen elkaar, met als gevolg dat er zes wedstrijden in de reguliere fase verdwijnen. D

Het voorstel wordt verder besproken in de komende weken, met belangrijke discussies over de vorm van de Europe Play-offs, de afschaffing van de Play-downs, en de verdeling van het tv-geld.