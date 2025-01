Opmerkelijke mening in debat rond elleboog Heymans (Charleroi) op Ravych (Cercle Brugge): "Daan het slachtoffer van de VAR"

De persoon waarover deze week het meest werd gesproken in de analyseprogramma's? Daan Heymans. Die had met een elleboogstoot voor zware gevolgen gezorgd bij Christiaan Ravych, zonder een rode kaart te krijgen.

Christiaan Ravych hield heel wat over aan de elleboog van Daan Heymans. Cercle Brugge reageerde dan ook ferm op wat er gebeurde middels een statement op de webstek van de Vereniging.

Iedereen snapt er niets van

"Cercle Brugge neemt contact op met het Professional Referee Department om de fase in detail te bespreken, specifiek om te begrijpen waarom de VAR niet ingreep ter bescherming van de fysieke integriteit van de speler", klonk het.

“Ik zeg niet dat dat moedwillig gebeurde. Want als dat het geval was, dan moet Cercle naar de rechtbank stappen. Maar het was ver over de limiet, de refs moeten strenger worden", was ook Serge Gumienny streng in Het Belang van Limburg.

Slachtoffer van de VAR

De analisten in Extra Time kwamen dan weer met een opvallend statement: "Hier wordt Daan Heymans het slachtoffer van de VAR", aldus Steven Defour. "Omdat hij geen rode kaart krijgt, krijgt hij nu de wind van voren."

"Zijn interview na de wedstrijd was heel ongelukkig. Ik was verbaasd, want Heymans is een gevoelige en verstandige jongen", pikte Frank Boeckx dan weer in. "Het was geen goede reactie. Hij had eerst naar de beelden moeten kijken."