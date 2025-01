Mechelen maakt zich op voor derby van het jaar: "Onze spelers weten wat op het spel staat"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondag speelt Jong KV Mechelen de Mechelse derby tegen Racing Mechelen. De wedstrijd vindt plaats in het AFAS Stadion.

Bij Jong KV draait het niet alleen om winnen, maar ook om jonge spelers klaar te stomen voor het eerste elftal. “Onze doelstelling is tweeledig: spelers ontwikkelen én competitief blijven", zegt trainer Pierjan Monteyne in Het Nieuwsblad.

Veel B-teams doen het minder goed in de lagere reeksen. Jong Genk staat bijvoorbeeld laatste in de Challenger Pro League, en ook teams als Young Reds en Beerschot B hebben het zwaar.

“Vorig seizoen wonnen we de eerste periodetitel, maar daarna zakten we wat weg. Dit jaar doen we opnieuw mee aan de top", zegt Monteyne.

De vorige derby was spannend. Alexandre Stanic scoorde twee keer voor Jong KV, maar moest snel het veld verlaten na reacties richting de Racing-fans. Ondertussen speelt hij bij de beloften van Charleroi. “Is het jammer als spelers vertrekken voordat ze de A-ploeg halen? Dat hoort bij het voetbal", zegt Monteyne. “Ons doel blijft talent afleveren, zoals Mukau die nu bij Lille speelt.”

Voor het eerst dit seizoen mag Jong KV in het AFAS Stadion spelen. Dat maakt de derby extra speciaal. “Onze spelers weten hoe belangrijk deze wedstrijd is", zegt Monteyne.