De supporters van Charleroi eisen zijn vertrek al een tijd: nu loopt zijn transfer spaak om deze reden

Zal Oday Dabbagh deze winter Sporting Charleroi verlaten? De Palestijnse aanvaller ligt momenteel overhoop met zijn eigen supporters en is op zoek naar een uitweg.

Als er een speler is die de spanning tussen de ultras van Sporting Charleroi en hun club belichaamt, is het wel Oday Dabbagh (26 jaar). De Palestijnse aanvaller werd door de supporters bekritiseerd vanwege zijn gebrek aan efficiëntie voor de goal, wat volgens hen symbool staat voor de fouten van Mehdi Bayat bij het versterken van de aanvalslinie van Charleroi.

Dabbagh had vervolgens "gereageerd" op de supporters en had een vijandige houding tegenover de ultras, wat ertoe heeft geleid dat hij nu regelmatig wordt uitgefloten en uitgejouwd wanneer hij het veld betreedt. Dit, samen met onvoldoende sportieve prestaties, leidde ertoe dat de Palestijn richting de uitgang werd geduwd.

Er werden onlangs onderhandelingen gevoerd tussen Dabbagh en Wydad Casablanca, in de Marokkaanse eerste divisie, om een oplossing te vinden. Maar Sacha Tavolieri weet het zeker: er werd geen overeenkomst bereikt tussen de aanvaller en de Marokkaanse club. Hij kon geen persoonlijk akkoord vinden.

Deze zaak is cruciaal voor Sporting Charleroi, want alleen een vertrek van Dabbagh zal de club in staat stellen een nieuwe aanvaller aan te trekken. En dat is waar de supporters om roepen... Sinds zijn komst in juli 2023 heeft Oday Dabbagh 44 wedstrijden gespeeld en 7 doelpunten gemaakt voor de Zebra's.