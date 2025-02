Steven Defour streng voor Didier Lamkel Zé: "Dat past niet in een voetbalploeg"

Didier Lamkel Zé is nu helemaal terug. Tegen zijn ex-club Royal Antwerp FC kon hij scoren én meteen van zich laten spreken. Al was zijn strafschop niet eens zo goed genomen en al had hij een rebound nodig.

Doelman Senne Lammens duikt nochtans vaak in dezelfde hoek, maar dat had Didier Lamkel Zé klaarblijkelijk niet door. In de rebound kon hij alsnog scoren tegen Royal Antwerp FC en zo een mogelijk belangrijk puntje redden voor De Kanaries.

Fratsen van Lamkel Zé

“Is het niet raar dat Didier Lamkel Zé hem dan net in die hoek trapt?”, vroeg Filip Joos zich af in Extra Time. Waarop Gert Verheyen meteen inpikte: “Alsof hij dat wist …”

En vervolgens alweer vieren op een manier waar enkel Didier Lamkel Zé kan opkomen natuurlijk. Maar had niemand hem dat moeten vertellen? “Ik denk niet dat hij luistert”, pikte ook Steven Defour in.

Mentaliteit een probleem?

“Ja, ik heb met hem gespeeld. Het is een heel goede voetballer, over de kwaliteiten wil ik niet discussiëren. Maar zijn mentaliteit past niet in een voetbalploeg”, is de analist heel streng in het programma op de vrt.

Steven Defour speelde samen met de winger uit Kameroen in het seizoen 2020-2021 bij Royal Antwerp. De komende zeven speeldagen wil Lamkel Zé voor de redding helpen zorgen bij STVV.