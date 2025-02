Auditeur wel héél pessimistisch over financiële situatie van Antwerp, CEO Sven Jaecques kadert die conclusie

Antwerp is niet langer een titelkandidaat, maar volgens CEO Sven Jaecques was dat succes eerder de uitzondering dan de regel. "Die anderhalf jaar met de dubbel en de Champions League waren bijzonder, maar Antwerp is nog niet op een punt waar het élk jaar Club Brugge kan zijn."

"Daarvoor hebben we een volwaardig stadion en verdere groei in onze organisatie nodig", aldus Jaecques in HLN. Ook financieel heeft de club een andere koers gekozen. Eigenaar Paul Gheysens heeft de geldkraan deels dichtgedraaid, maar volgens Jaecques is dat een bewuste keuze. “We wilden nooit blijven leven op een kunstmatige manier. Die investeringen dienden om snel vooruitgang te boeken, maar nu willen we een duurzame club uitbouwen.”

Recent leed Antwerp opnieuw een verlies van 12 miljoen euro, wat vragen oproept over de financiële stabiliteit. De auditeur die de jaarrekening controleerde, betwijfelde zelfs of de club overeind zou blijven. “Dat klinkt ernstiger dan het is", reageert Jaecques. “Dit soort opmerkingen zijn in het voetbal niet ongebruikelijk, omdat budgetten gebaseerd zijn op assumpties rond transfers, Europese kwalificatie en lonen.”

Jaecques benadrukt dat Antwerp de voorbije jaren meer heeft verkocht dan verwacht en financieel een realistischer traject bewandelt. “Onze jaarrekeningen worden telkens goedgekeurd, en dat gebeurt niet zomaar. Wees gerust, als een auditeur een rapport goedkeurt, dan is het goedgekeurd.”

De club kijkt de toekomst met vertrouwen tegemoet, al blijft succes afhankelijk van sportieve prestaties. “Als we volgend seizoen Europees spelen en enkele spelers verkopen, dan blijft alles haalbaar. Als dat niet gebeurt, wordt het moeilijker. Maar we laten ons budget nu bepalen door de realiteit.”

Volgens Jaecques is Antwerp niet van plan om opnieuw zware investeringen te doen. “Als de voorzitter zou beslissen om weer als vroeger te werk te gaan, zal ik dat ten stelligste afraden. Het internationale voetbal is veranderd en Belgische clubs mogen elkaar niet meer de dood injagen met zotte uitgaven.”