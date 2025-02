Op weg naar een heel verrassende transferdag bij Anderlecht? Vertrek wordt niet uitgesloten

De eerste berichten waren dat Anderlecht hun wintermercato zo goed als afgesloten was, maar daar kan vandaag dan toch nog verandering in komen. En hoe... Eerst was er het nieuws dat Thomas Henry in beeld is (al wordt dat ontkend). Maar ook rond Luis Vazquez beweegt er nog het een en ander.

Komt er nog een andere back up voor Kasper Dolberg? De Deen is al een poosje out met een knieblessure, maar kan donderdag terugkeren in de selectie. Is dat dan met Luis Vazquez op de bank of niet?

Sky-reporter Florian Plettenberg meldt immers dat Hertha BSC geïnteresseerd is om de 23-jarige Argentijn te huren voor de rest van het seizoen. Wel zegt hij erbij dat de huurvoorwaarden van paars-wit voorlopig veel te hoog liggen.

Henry wordt ontkend

Het toont toch aan dat er niet al te veel vertrouwen meer is bij Anderlecht in Vazquez. Het nieuws rond Thomas Henry wordt op dit moment trouwens ontkend. Hij zou liever naar een Italiaanse club gaan omdat het moeilijk is vandaag nog alles vanop afstand in orde te krijgen.

Maar Anderlecht zou wel nog een andere piste bewandelen. Indien Vazquez uitgeleend wordt, moet er duidelijk iets bij. Er zou zeker nog iets in de pijplijn zitten vandaag, maar het is niet duidelijk of dat over een spits of een winger gaat.

De kans is immers nog steeds groot dat Francis Amuzu vandaag vertrekt. Napoli is nog altijd geïnteresseerd en ook Gremio is nog een mogelijkheid, maar in Brazilië blijft de mercato open tot 28 februari.