Done deal: Jeugdproduct Lokeren, Standard en Club Brugge verlaat project Sam Kerkhofs en Rik Verheye en trekt naar ambitieuze Belgische profclub

Wout De Buyser heeft een nieuwe club en ruilt het amateurvoetbal opnieuw in voor het profvoetbal. Hij trekt van Sporting Hasselt namelijk naar Lierse en wil met Lierke Plezierke meevechten om promotie naar de Jupiler Pro League.

Wout De Buyser is nog steeds amper 23 jaar, maar heeft ondertussen al wel wat watertjes doorzwommen. Hij begon als jeugdproduct van Sporting Lokeren aan de steile weg naar de top en kwam via Standard bij Club NXT terecht.

Daar haalde Zulte Waregem hem weg om via de U21 door te stromen naar de A-kern, maar de doorbraak kwam er nooit echt helemaal. Hij vertrok in 2023 naar Hesperingen in Luxemburg en zat sinds vorige zomer plots zonder ploeg.

Vele watertjes doorzwommen

Sporting Hasselt gaf hem de kans, maar na drie maanden bij de club uit de Eerste Nationale van het amateurvoetbal is Lierse hem komen weghalen en zo zit hij opnieuw in het profvoetbal.

"Na een seizoen in Luxemburg, koos De Buyser in oktober voor een avontuur bij ‘De Spor’. In deze korte periode wist hij onze sportieve cel te overtuigen van zijn kwaliteiten. Wout De Buyser tekent een contract tot 2027 op het Lisp", aldus Lierse via haar sociale media.

Lierse staat momenteel zesde in de Challenger Pro League en heeft nog alle kansen om (via de play-offs) te promoveren naar de Jupiler Pro League.