Hans Vanaken heeft zijn derde Gouden Schoen beet: middenvelder Club Brugge is 71ste winnaar

Hans Vanaken heeft de 71e Gouden Schoen gewonnen. De spelmaker van Club Brugge was de grote favoriet voor de prestigieuze prijs en lost daarmee Toby Alderweireld af als beste speler van het Belgische voetbal.

Voor Vanaken is het zijn derde Gouden Schoen, na eerdere overwinningen in 2018 en 2019. Daarmee treedt hij in de voetsporen van legendes als Jan Ceulemans en Wilfried Van Moer.

De drijvende kracht, al tien jaar

Vanaken is al bijna tien jaar een vaste waarde bij Club Brugge en blijft jaar na jaar zijn stempel drukken op de Belgische competitie. Met zijn technische kwaliteiten, spelinzicht en constante prestaties is hij de drijvende kracht achter de Brugse successen.

Afgelopen seizoen leidde hij Blauw-Zwart vanuit een verloren positie naar de landstitel én de halve finales van de Conference League, waarmee hij opnieuw bewees van onschatbare waarde te zijn.

Met deze derde trofee komt Vanaken dicht bij het record van Paul Van Himst, die vier keer de Gouden Schoen won. Zijn naam wordt nu in één adem genoemd met de grootste spelers uit de Belgische voetbalgeschiedenis. De Club Brugge-middenvelder is al jaren een steunpilaar op het veld en een leider in de kleedkamer, wat hem geliefd maakt bij zowel ploegmaats als supporters.

Straks op gelijke hoogte met Van Himst?

Toby Alderweireld, de winnaar van vorig jaar, was niet verrast door de verkiezing van Vanaken. “Hans is een constante factor bij Club Brugge. Hij was beslissend in de play-offs, won de titel en blonk ook Europees uit. Zijn overwinning is meer dan terecht,” reageerde Alderweireld in een interview met Het Nieuwsblad.

Voor Club Brugge is de bekroning van hun aanvoerder een extra erkenning van het succes van de voorbije jaren. Vanaken blijft een sleutelfiguur in de ambities van de club en bewijst keer op keer zijn waarde. De vraag is nu: kan hij in de komende jaren het record van Van Himst evenaren?