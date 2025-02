Het lukt maar niet op de transfermarkt: Mehdi Bayat legt uit hoe Charleroi deze winter (opnieuw) zijn belangrijkste doelwit heeft gemist

Sporting Charleroi heeft zich deze winter niet versterkt met alle spelers die het wou. De Zebra's slaagden er niet in om hun nummer 1 doelwit aan te trekken.

Sporting Charleroi pech gehad in deze winterse transferperiode. Verschillende namen werden genoemd op Mambourg om de aanvalslinie te versterken, nadat deze winter Youssouph Sylla en Oday Dabbagh vertrokken, respectievelijk aan het begin en aan het einde van de transferperiode.

Julien Ngoy was een optie, maar KV Mechelen stelde geen goede financiële voorwaarden. Andere pistes bleken doodlopende wegen om diverse redenen.

Thomas Henry of niets

Maar volgens Mehdi Bayat, was slechts één naam een echte prioriteit voor Sporting Charleroi: Thomas Henry. De aanvaller die bij OHL speelde voldeed aan alle criteria, dat vertelde hij bij DAZN.

"Er zijn ons heel, heel veel spelers voorgesteld. Een vijftigtal namen kwam in de laatste uren van de transferperiode binnen (...) de enige echt geloofwaardige piste waar we tot het einde voor gevochten hebben, was Thomas Henry", beweert Bayat.

"Zijn profiel kwam echt overeen met wat we wilden, namelijk iemand met ervaring in de Belgische competitie, die meteen kwaliteit kan brengen", legt de sterke man van Charleroi uit. "Onder de andere namen waren er veel gokjes, spelers met potentieel."

Maar Charleroi wilde niet dezelfde fout als afgelopen zomer herhalen: na het falen van de prioritaire piste Andi Zeqiri, verwelkomde Charleroi immers Grejohn Kyei op huurbasis... en de Fransman bleek een totaal fiasco te zijn. "We wilden ons alleen versterken als we zeker wisten dat het een toegevoegde waarde zou zijn".

Maar het dossier Henry was "een beetje te ingewikkeld" om op korte termijn af te handelen. "Hij was uitgeleend door Palermo aan Hellas Verona. Eerst moesten we hem repatriëren, een financieel akkoord vinden... Het was een beetje ingewikkeld in de laatste uren (...) Geen spijt, we hebben alles gegeven om het te proberen".