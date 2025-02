JPL-clubs moeten blijven oppassen: in deze landen blijft de transfermarkt nog even open

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De transfermarkt sloot maandag om middernacht in de meeste landen, waaronder België. Maar op heel wat plekken blijft de mercato nog even open.

De transfer deadline days zijn altijd de langste en spannendste dagen van het jaar voor clubs, spelers en makelaars. En hoewel de transfermarkt in de meeste Europese competities op maandag is gesloten, zijn sommige landen nog steeds actief.

Spelers die geen deal hebben kunnen sluiten, kunnen dus nog altijd een uitweg vinden, vaak in meer exotische competities. Zo kunnen Nederlandse clubs bijvoorbeeld op deze dinsdag nog steeds transfers afronden, wat betekent dat er nog steeds spelers uit de Pro League naar de Eredivisie kunnen vertrekken.

Op 5 februari, sluit de transfermarkt in Israël, een land waarmee clubs uit de Jupiler Pro League regelmatig zaken doen. Op 6 februari (donderdag) is Oostenrijk aan de beurt. Op 8 en 10 februari gaan respectievelijk de transfermarkten in Egypte en Azerbeidzjan dicht, terwijl ook Roemenië op 10 februari de deuren sluit.

Een van de meest “gevaarlijke” markten voor de Jupiler Pro League blijft echter nog langer open: in Turkije kunnen clubs nog tot 11 februari spelers aantrekken. Het zou niet de eerste keer zijn dat een felbegeerde speler alsnog naar de Süper Lig trekt. Hetzelfde geldt voor de Verenigde Arabische Emiraten.

