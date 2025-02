LIVE Gouden Schoen: Club Brugge boven met al twee prijzen voor Hayen en Mignolet, Genk ook in de prijzen

Vanavond weten we wie de opvolger van Toby Alderweireld wordt. Hans Vanaken is de gedoodverfde favoriet voor zijn derde Gouden Schoen. En volgt Tessa Wullaert straks zichzelf op? Hier kan u alles volgen...

Vuskovic wint 'Goal van het Jaar'

De omhaal van Vuskovic krijgt de prijs van mooiste goal.

Genk ook met een prijs aan de haal

Bilal El Khannouss is verkozen tot 'Beste Jongere van het Jaar'. Hij kreeg in de eerste stemronde zoveel punten voor zijn bijdrage bij Genk dat hij niet meer in te halen was.

Top drie

El Khannouss 268

Matte Smets 264

Mario Stroeykens 216

Nicky Hayen 'Coach van het Jaar'

Het lijkt erop dat Club Brugge met alle prijzen zal gaan lopen, want Hayen wordt ook beloond voor de remontade van vorig seizoen. Als Vanaken straks ook wint is het een full house voor de Bruggelingen.

Top drie

1 Nicky Hayen 633

2 Thorsten Fink 444

3 Alexander Blessin 280

Mignolet is weeral 'Doelman van het Jaar'

Mignolet heeft zijn vijfde 'doelman van het jaar'-prijs gewonnen. Hij haalde het voor Colin Coosemans en Warleson van Cercle Brugge.

Top drie

1 Simon Mignolet 444

2 Colin Coosemans 419

3 Warleson 313

Puertas wint eerste stemronde

Cameron Puertas, ex-Union, heeft de eerste stemronde gewonnen.

CDK beste Belg in het buitenland

Charles De Ketelaere is 'Beste Belg in het buitenland' geworden met 516 punten. Hij haalde het voor Kevin De Bruyne (438 punten) van Manchester City en Loïs Openda (237 punten) van RB Leipzig.

Een statement-kostuum van Wouter Vandenhaute?

Daar is de man waar het allemaal om draait... Ja toch?

Nicky Hayen, straks ook Trainer van het Jaar?

Rik De Mil met vrouwlief Francisca Murangwa

Ook Toby Alderweireld is er al en wordt druk gesolliciteerd door de aanwezige pers...

Céline Van Ouytsel, Miss Belgium 2020, is klaar voor de interviews op de rode loper...