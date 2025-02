Straf: Dit is de transfersom die Westerlo betaalde voor Amando Lapage

Armando Lapage verliet in het slot van de wintermercato RSC Anderlecht. En blijkbaar betaalde Westerlo daar niet bepaald veel geld voor.

Het is een stevige verrassing. Op het laatste moment van deze transferperiode heeft Amando Lapage de deur achter zich dicht getrokken bij RSC Anderlecht. Hij tekende voor 4,5 jaar bij Westerlo.

Het nieuws over de kleinzoon van Paul Van Himst, die alle jeugdreeksen bij paarswit doorliep, viel niet in goede aarde bij de supporters. Die wilden hem graag zien doorgroeien tot vaste waarde in het A-elftal.

Dit zal nu niet meer het geval zijn, aangezien Amando Lapage uiteindelijk op naar de Kempen is vertrokken om te proberen door te breken in de Jupiler Pro League. Hij was een basisspeler in 1B bij RSCA Futures en speelde dit seizoen slechts 136 minuten in alle competities (95 in de competitie, waaronder een basisplaats in de Topper tegen Club Brugge, en 41 in de Beker van België) met het A-kern.

Nochtans had Anderlecht een stevige leegte op te vullen in de verdediging. Volgens La Dernière Heure kreeg Lapage een contractverlenging aangeboden in het Lotto Park, maar was hij niet overtuigd van het sportieve voorstel dat hij kreeg.

Er kwam interesse van FC Utrecht, maar het was uiteindelijk Westerlo dat hem wist binnen te halen. Volgens de Waalse krant betalen de Kemphanen daarvoor iets meer dan 500.000 euro. Een koopje mag je dit wel noemen, maar vooral een stevige teleurstelling voor RSC Anderlecht dat hij vertrokken is.