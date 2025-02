"Amateurniveau" en "Nationale schande": Gouden Schoen krijgt héél stevige kritiek te verduren

Dit jaar geen avondvullende show in de midweek, maar eerst een uitgebreide analyse van het jaar en dan live overschakelen om de ontknoping te beleven en de hoofdprijs uit te reiken.

Een nieuw concept waar de voetbalsupporters duidelijk niet al te hoog mee opliepen. "Na vele jaren nog eens een kans gegeven en het is nog erger geworden", klonk het onder meer.

Ook op de sociale media werd flink afgegeven op het nieuwe format. Weinigen waren fan van wat ze zagen - of de liefhebbers hadden dinsdag geen tijd om hun mening te geven omdat ze aan het genieten waren van de show.

Ik dacht ik geef de Gouden Schoen nog eens een kans na al die rotslechte shows de afgelopen jaren en het is gewoon nog erger geworden? 😭

Over de overwinning van Hans Vanaken - de derde Gouden Schoen voor de spelmaker van de Bruggelingen - waren de meningen ook niet verdeeld. "Meer dan terecht" klonk het bij Brugse supporters.

Maar ook supporters van Anderlecht moesten toegeven dat Vanaken het verdiende - al had Stroeykens volgens hen wel beste belofte mogen worden.

Geheel voetbaltwitter over de show van de gouden schoen: #degoudenschoen pic.twitter.com/9kMkdOCUAX

Gelieve terug te gaan naar een goede ouderwetse show voor de gouden schoen want dit is echt amateurniveau. Wat niet wegneemt dat Hans Vanaken de meer dan terechte winnaar is. #goudenschoen #hln