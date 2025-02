Atalanta blijft verliezen en zit in spelersnood: nieuwe dubbele 'opsteker' voor Club Brugge

Het wordt plots een heel druk 2025 voor Club Brugge. Binnen een week zal blauw-zwart het moeten opnemen tegen Atalanta in de Champions League. De ploeggenoten van Charles De Ketelaere beleven momenteel een mindere periode. Een opsteker voor de West-Vlamingen?

Met zijn reeks van elf opeenvolgende overwinningen in de competitie tot eind december, was Atalanta dit seizoen een nieuwe krachtpatser in de Serie A. Maar het team, zorgvuldig opgebouwd door Gian Piero Gasperini, heeft de laatste weken wat haperingen gekend.

Uitgeschakeld in Italiaanse Beker

Het team won slechts twee van zijn laatste tien wedstrijden. Gisteren werd de club ook nog eens uit de Italiaanse beker geknikkerd na een 0-1 nederlaag tegen Bologna.

Charles De Ketelaere stond in de basis samen met Mateo Retegui en Mario Pasalic. De drie mannen spaarden zich niet, maar slaagden er niet in om het verschil te maken. Dit gaf de bezoekers de kans om in de wedstrijd te groeien en het enige doelpunt van de wedstrijd te scoren via een vrije trap tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd.

De verdediging steeds meer uitgedund

Ook de blessurelijst baart zorgen: Gianluca Scamacca en Giorgio Scalvini hebben zich nu ook geblesseerd. De club heeft aangekondigd dat beide spelers geopereerd moeten worden en pas volgend seizoen terugkeren.

Een zware klap voor beide mannen: Scamacca was nauwelijks hersteld van een ernstige knieblessure, terwijl Scalvini het EK vanuit de ziekenboeg had moeten bekijken. De situatie is problematisch in het centrum van de verdediging, aangezien naast Scalvini ook Odilon Kossounou en Sead Kolasinac geblesseerd zijn.