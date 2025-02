Galatasaray zal met een héél straf bod moeten komen: 'Turkse topclub klopt aan bij Anderlecht én Genk om sterkhouders onmiddellijk weg te plukken'

Galatasaray SK is op zoek naar onmiddellijke defensieve versterking. De Turkse topclub kwam daarvoor aankloppen bij RSC Anderlecht en KRC Genk. Ziet één van onze topclubs nog een sterkhouder vertrekken?

Volgens Gianluca Di Marzio heeft Galatasaray SK zich bij RSC Anderlecht gemeld voor Jan-Carlo Simic. De Turkse topclub wil de verdediger zo snel mogelijk naar Istanboel halen.

Een vertrek lijkt voor paars-wit echter niet aan de orde. Simic speelt sinds afgelopen zomer in Brussel en is één van de opties voor de toekomst. Bovendien zit Anderlecht - ondanks de inkomende transfers - niet te dik in verdedigers.

Ook het plan B van Galatasaray voetbalt vandaag in België. Ook Carlos Cuesta werd benaderd om te polsen naar een transfer naar Turkije.

Meer zelfs: volgens de Turkse media hebben Galatasaray en Cuesta al een mondeling akkoord. Al lijkt Genk niet geneigd om de verdediger zonder slag of stoot te laten vertrekken.

Zo'n uitgaande transfer zou een sportieve aderlating betekenen voor Anderlecht en Genk. In België is de transfermarkt immers al gesloten. Galatasaray zal met een héél straf bod moeten komen...