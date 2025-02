Hans Vanaken moet opletten voor grote ontnuchtering tegen Genk: bekerfinale in gevaar

Hans Vanaken won dinsdagavond de Gouden Schoen. Rest de vraag wat hij daar op woensdag mee gaat doen. Normaal gezien is er altijd wel wat vertier achteraf, dit jaar zal dat toch wat anders zijn.

Hans Vanaken staat in de midweek namelijk gewoon opnieuw op het veld. Woensdagavond is er de bekerwedstrijd tussen KRC Genk en Club Brugge.

Scherpste van de snee

In de heenwedstrijd won blauw-zwart in eigen huis met 2-1 van de Limburgers en dus staat er op woensdag toch heel wat op het spel. Rest de vraag wat Vanaken allemaal zal uitspoken op het veld in de CEGEKA-Arena tegen een Genk dat ook héél graag naar de finale wil.

Of zou hij rust krijgen? Na een zware dag waarin de middenvelder van Club Brugge sowieso de nodige plichtplegingen had, is een voetbalwedstrijd misschien niet het allermakkelijkste om te overleven.

Schorsing vermijden?

Bovendien heeft Vanaken al twee gele kaarten geslikt in dit bekeravontuur. Als hij nog een derde prent krijgt in Genk, dan mist hij de finale. Dat is ook een overweging waard voor Nicky Hayen.

De kersverse Gouden Schoen is in ieder geval wel gewoon opgenomen in de selectie voor het duel in Genk. Pas woensdagavond zullen we meer weten. Sowieso wil de metronoom de bekerfinale ook zeker niet missen.