'Hoe RSC Anderlecht naast jeugdproduct Genk en Club Brugge greep: keuze gemaakt voor opvallende Belgische club'

Dender haalde op de valreep nog twee versterkingen binnen. Daarbij zat ook een oude bekende van de Belgische competitie. En die was bijna op weg naar een héél andere club: RSC Anderlecht.

Dender haalde deze week enigszins verrassend Noah Mbamba terug naar de Belgische voetbalvelden. De middenvelder kreeg zijn jeugdopleiding bij KRC Genk en later bij Club Brugge.

Daar maakte hij in 2021 zijn debuut bij Club NXT. Hij speelde er 20 wedstrijden. Mbamba speelde ook bij het eerste elftal van blauw-zwart, maar versierde uiteindelijk een transfer naar Bayer Leverkusen.

Uitleenbeurt aan Dender

Nu wordt hij echter uitgeleend aan Dender, al had het dus ook zeker anders kunnen aflopen. De jongeling stond namelijk ook in de nadrukkelijke belangstelling van RSC Anderlecht.

Mogelijk was dat op voorspraak van Olivier Renard en in eerste instantie voor de RSCA Futures, maar volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri was er in ieder geval veel interesse.

Niet naar Anderlecht

David Hubert heeft nochtans een flink gestoffeerd middenveld, maar een extra versterking zoals Mbamba zou zeker niet misstaan hebben. De beloften van Anderlecht hadden dan weer punten nodig in de strijd tegen degradatie in de Challenger Pro League. Bij Dender kan Mbamba de komende weken ook speelkansen genereren met oog op de toekomst.