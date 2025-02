Na al de geruchten: klapt vriendin van Ruben Van Gucht uit de biecht met veelzeggende post op social media?

Via de sociale media lijken Ruben Van Gucht en Charlotte Van Looy er geen geheim meer te willen laten over bestaan dat ze een relatie met elkaar hebben. Al worden posts toch af en toe nog bijgepast, zo blijkt.

In de tweede aflevering van 'Het huis' gaf Ruben Van Gucht een paar maanden geleden nog een openhartig interview waarin hij dieper ingaat op zijn bijzondere relatie met Blanka Vlašić en zijn polyamoureuze levensstijl.

"Het klassieke patroon van een relatie was mijn ding niet. Ik heb geprobeerd, maar het is niet gelukt. Blanka en ik hebben een open verstandhouding. We praten super veel, vaak is alles al uitgelegd voordat het in de boekskes staat. We lachen er vaak mee", klonk het toen.

Er waren de benen tijdens het EK in München waar mee gelachen werd en ook de maanden nadien werd steeds duidelijker dat Ruben Van Gucht het heel goed kan vinden met Charlotte Van Looy, de ex-partner van Adriaan Van Den Hoof.

Instagram-post aangepast

De 31-jarige schrijfster wordt al langer aan de 38-jarige Van Gucht gekoppeld volgens de 'gespecialiseerde media' zoals Dag Allemaal. Een recente post op Instagram leek het geheim nu toch aan diggelen te hebben geslagen.

"L (ov) ife lately", postte Van Looy met heel wat foto's bij van haar met Ruben Van Gucht. Waarna ze de post wel opnieuw aanpaste naar "Life lately". Leven en laten leven en iedereen zijn geluk, denken wij dan.