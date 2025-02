Niet in de basis, maar wel drie punten: de gekke resultaten van de Gouden Schoen

De ranglijst van de Gouden Schoen onthult vaak enkele eigenaardigheden van de stemmers. Dit jaar is de meest verrassende gast misschien wel Kevin Rodriguez.

Door de ogen af te wenden van de topplaatsen in de Gouden Schoen-ranglijst, merken we soms namen op die onverwacht in het lijstje staan. Dit jaar wordt daarbij misschien vooral gekeken naar de drie punten behaald door Kevin Rodriguez.

Opvallende naam op de lijst

Union Saint-Gilloise betaalde anderhalf jaar geleden 4,50 miljoen voor de Equadoriaanse international. Ondanks veelbelovende optredens in het nationale team heeft hij moeite om zich te doen gelden in het Duden Park.

Rodriguez is slechts vijf keer in de basis gestart in de competitie in 2024, waarbij hij twee doelpunten maakte. De eerste tijdens de allereerste wedstrijd van het jaar, de tweede tijdens de 4-3 nederlaag in Westerlo aan het begin van dit seizoen.

Drie punten

De aanvaller van Union heeft al zijn drie punten behaald tijdens de eerste stemronde, dus voor het einde van het vorige seizoen. Hij eindigde zo als twintigste in de eerste ronde van de stemming, ondanks dat hij alle competitiewedstrijden van de tweede seizoenshelft toen op de bank begon.

Met andere woorden, Kevin Rodriguez heeft in zes maanden drie keer zoveel punten gescoord als Franjo Ivanovic in dezelfde periode voor de tweede ronde. Het valt op dat de 24-jarige Equadoriaan ook enkele weken geblesseerd was aan de knie. Zal hij in 2025 uit de schaduw van Ivanovic en Promise David kunnen treden?