Anderlecht-kapitein betaalt het gelag: David Hubert zal vanavond zonder twijfel een knoop doorhakken

Yari Verschaeren leek de afgelopen weken helemaal terug. Met de kapiteinsband om de arm toonde hij zich bepalend in het spel van Anderlecht. Toch zal hij vanavond in de bekerwedstrijd tegen Antwerp waarschijnlijk plaats moeten nemen op de bank.

David Hubert kiest voor een stevig middenveld met Mats Rits naast Leander Dendoncker, waardoor er geen plaats meer is voor Verschaeren in de basiself. Mario Stroeykens krijgt de voorkeur als aanvallende middenvelder.

De jongeling is net terug uit blessure, maar wordt door Anderlecht als hét goudhaantje van de club gezien. Hij speelt hoger tegen de spits aan en past beter in het plan van Hubert voor deze wedstrijd. Verschaeren, die gewend is het spel te verdelen vanuit het middenveld, lijkt daardoor het slachtoffer van de tactische keuzes van de coach.

Janssen opvangen

Anderlecht begint met een voorsprong aan de terugwedstrijd, maar dat wil volgens Hubert niet zeggen dat het een gemakkelijke avond wordt. "Het is gevaarlijk om te denken dat het al gespeeld is. Antwerp zal er vol voor gaan en wij moeten slim zijn in de manier waarop we de wedstrijd aanpakken", aldus de coach.

De keuze voor een versterkt middenveld past in die aanpak, zeker omdat Antwerp sterk is in die linie en Vincent Janssen zich regelmatig laat terugzakken om het spel te verdelen.

Naast de wissel op het middenveld kan Anderlecht opnieuw rekenen op Kasper Dolberg en Colin Coosemans, die beiden speelklaar zijn. Jan Vertonghen is nog niet inzetbaar, maar de verdediger nadert een terugkeer. "Hij traint weer gedeeltelijk met de groep en ik zie dezelfde Jan als begin januari", liet Hubert optekenen. Samuel Edozie ontbreekt nog steeds.

Geen wijzigingen bij Antwerp

Jonas De Roeck lijkt bij Antwerp vast te houden aan de ploeg die afgelopen weekend Club Brugge versloeg. David Hubert betreurt nog steeds dat Vincent Janssen niet uitgesloten werd in de heenwedstrijd, maar de Nederlander is er vanavond gewoon bij. "We moeten voorbereid zijn op verschillende scenario’s," benadrukte de coach.

De keuze voor een versterkt middenveld betekent dat Verschaeren zijn sterke vorm niet beloond ziet met een basisplaats. Anderlecht kiest voor zekerheid en fysieke kracht in de strijd om de bekerfinale te bereiken. Of dat de juiste keuze is, zal vanavond op de Bosuil blijken.