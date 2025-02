Marc Degryse maakt twee belangrijke opmerkingen bij derde Gouden Schoen van Hans Vanaken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wat een week voor Hans Vanaken. De kapitein van Club Brugge won de Gouden Schoen en kwalificeerde zich voor de bekerfinale.

Het zijn plezante dagen voor Hans Vanaken en Club Brugge. Dinsdagavond kaapte blauwzwart nagenoeg alle prijzen weg op het Gala van de Gouden Schoen.

Na de kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League heeft Club Brugge nu ook een ticket voor de finale van de Croky Cup beet en blijft het op drie fronten actief.

Marc Degryse ziet dat wat Hans Vanaken doet niet normaal is. “Zó succesvol zijn en toch in België willen blijven spelen, ook omdat hij zich hier zo goed voelt... Ik denk niet dat er hem dat ooit nog iemand zal nadoen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De opmerkingen blijven wel komen dat Vanaken het nooit geprobeerd heeft in het buitenland. “Dat zal hem altijd achtervolgen, maar daar stoort hij zich niet aan. Vanaken steekt zo niet in elkaar.”

Vanaken kan je niet opjagen, ook niet als je zegt dat hij mogelijk de derde Gouden Schoen mislopen had als Cameron Puertas in België was blijven spelen.

“Hij zou een serieuze concurrent zijn geweest, want het lag niet aan Puertas dat Union vorig seizoen weer geen kampioen werd. Twee keer op rij tweede eindigen in de Gouden Schoen is zuur. Maar je kan niet zeggen dat Hans Vanaken zijn derde niet heeft verdiend. Integendeel”, besluit de analist.