Moet de halve finale Antwerp-Anderlecht straks herspeeld worden? Antwerp wil communicatie opvragen

Met bier overgoten moest Jasper Vergoote de catacomben in. Bij fans, spelers en bestuur was hij de gebeten hond na de match tegen Anderlecht en de gemiste finale. Maar er kan ook nog een staartje aan komen. Bij Antwerp vermoeden ze dat de tweede gele kaart op aangeven van de VAR werd gegeven.

En dat mag niet. Denis Odoi kreeg in de eerste helft van Antwerp-Anderlecht een dubbele gele kaart en moest het veld verlaten nadat hij de bal in de richting van de bezoekende bank had gegooid.

Opvallend was de lange tijd tussen de actie en de tweede gele kaart. Antwerp vermoedt dat VAR Jan Boterberg scheidsrechter Jasper Vergoote beïnvloedde bij de beslissing. "Het was bizar", zei trainer Jonas De Roeck na de match. "Of er communicatie geweest is? Dat is geen vraag voor mij."

"Ik had het gevoel dat hij eerst niet de intentie had om een tweede gele kaart te trekken. Als het door interventie van de VAR komt, dan zijn de regels daar heel duidelijk over", vervolgde De Roeck.

Volgens die regels mag de VAR niet ingrijpen bij (tweede) gele kaarten. Clubs hebben echter het recht om de communicatie tussen de VAR en de scheidsrechter op te vragen, en Antwerp is dat volgens Het Nieuwsblad ook van plan.

Wat de gevolgen zouden zijn als blijkt dat Boterberg daadwerkelijk ingreep, is nog onduidelijk. Het herspelen van de wedstrijd behoort tot de mogelijkheden. De frustratie bij de Antwerp-supporters was groot. Bij het verlaten van het veld werden de scheidsrechters met bier bekogeld.