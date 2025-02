Niet enkel Anderlecht had hem opgemerkt, maar Renard was het snelst: winteraanwinst heeft alle kwaliteiten om topper te worden

Francis Amuzu is vertrokken bij Anderlecht, maar dat was altijd al de bedoeling van Olivier Renard. De winger zijn contract liep af en zijn vervanger was al binnengehaald. César Huerta, de man waar zelfs de andere Belgische clubs jaloers op zijn.

Nee, Anderlecht was niet de enige Belgische topclub waar Huerta op een lijstje stond, maar Olivier Renard speelde sneller op de bal. De sportief directeur van paars-wit kende hem al en de scouting wees erop dat zijn contract aan het einde van het seizoen afliep. Een toekomstige topper in Europa Een bestuurder van een G5-ploeg vertelde ons dinsdag op de Gouden Schoen dat "die Huerta een topper gaat worden in Europa". En 't is er eentje met verstand van zaken. Hij stond ook bij hen op de radar. Ook bij Anderlecht zijn ze na een paar weken al helemaal overtuigd van de kwaliteit van de 24-jarige Mexicaan. Minder snel dan Amuzu natuurlijk, maar veel gecontroleerder en doelgerichter. De manier waarop hij de achterlijn weet te halen met een gamma aan bewegingen heeft bij sommigen zelfs al de vergelijking met een legende van de club weten op te wekken. Wie? Christian Wilhelmsson. De Zweed was ook altijd nieuwe manieren aan het zoeken om zijn tegenstanders voorbij te gaan. Een eigenschap waar ook Huerta naar zoekt. David Hubert is op zoek naar manieren om hem meer in het spel te betrekken, want zondag tegen Gent kwam hij - ook door de omstandigheden - niet te veel in het stuk voor. Dolberg en Huerta, dat klikt normaal gezien Huerta bewees daar wel een grote motor te hebben, want hij nam na de rode kaart voor N'Diaye de hele linkerflank voor zijn rekening. Anderlecht verwacht echter veel van de samenwerking met Kasper Dolberg. De twee technisch begaafde aanvallers zouden in principe een heel goed duo moeten vormen. Op training - Dolberg is stilaan weer fit - komt dat er toch al uit. Vanavond op de Bosuil rekent Hubert er dan ook op dat de winteraankoop het verschil kan maken. U hoeft er niet aan te twijfelen dat hij in de basis staat. Met Mario Stroeykens zou hij dan ook een partner krijgen die hem kan lanceren. De integratie verloopt vlot, maar de sterkste Huerta verwachten ze in Brussel pas tegen volgend seizoen. En dan hopen ze de bevestiging te krijgen van wat ze verwachten: dat de winger voor 2 miljoen euro de deal van het jaar is geweest.





