Zware frustratie bij Antwerp-spelers en daar is één man voor verantwoordelijk: "Hij had het niet in de hand"

Geen Antwerp-speler te vinden die niet klaagde na de wedstrijd. Ze waren enorm eensgezind over wat er gebeurde in de halve finale van de beker tegen Anderlecht. Jasper Vergoote hoeft zich binnenkort niet direct in Deurne laten zien.

Het was Gyrano Kerk die als eerste zijn frustraties luchtte in de mixed zone. De Nederlander spaarde zijn kritiek zeker niet. "Die rode kaart voor Odoi? Ja, daar gaat onze frustratie wel over. Ok, die tweede is terecht, hij had dat niet moeten doen."

Het ging vooral over die eerste, voor een overtreding op Hazard. "Hij geef daar geel, maar voor de overtreding van Vazquez geeft hij dan geen geel. Hij zei dat het een heel andere fase was en dat Vazquez geen aanval afbrak... Daar zijn wij het natuurlijk niet mee eens."

Er was heel veel frustratie naar de scheidsrechterlijke leiding toe. "Hij had de wedstrijd niet meer onder controle, zo voelden wij het toch", aldus Kerk.

Vincent Janssen was ook duidelijk over de zaak. “De rode kaart van Denis is een heel belangrijk moment. Het staat 1-1, je bent bovenliggende partij, we hadden ze helemaal onder controle. Uiteindelijk moet je dan bijna en uur met een man minder...3

3Met elf tegen elf hadden we de pot naar ons toe kunnen slepen. Die tweede gele snap ik, maar die eerste niet - die moest hij aan Vazquez geven. Of er frustratie is over de refs? Ja, zeker, maar meer wil ik er niet over kwijt.”

Maar er werd ook gekeken naar Odoi zelf. "Hij moet dat niet doen, dat weet hij zelf ook wel", aldus Senne Lammens. "Hij heeft zich verontschuldigd in de kleedkamer, maar hij was ook heel boos ja."