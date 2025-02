Goots heeft zijn eigen mening over tweede geel van Odoi, maar vindt de uitschakeling voor één iemand heel jammer

Het werd donderdag een pijnlijke avond voor Antwerp en Denis Odoi. Maar ook voor iemand anders in het bijzonder is de bekeruitschakeling extra jammer.

Geen derde bekerfinale op rij voor Royal Antwerp FC. Daar voelt Denis Odoi zich heel erg schuldig voor, want hij liep tegen een heel domme rode kaart aan.

“Já, de ref had die tweede gele kaart op zak kunnen laten”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen over het voorval. “Daarentegen gaf Odoi de ref de kans om ze wel te trekken. Ik kan er met mijn verstand niet bij hoe hij zich, met al zijn ervaring in het profvoetbal, toch liet ringeloren door Leoni, een gastje van 24.”

Anderlecht lokte volgens Goots veel frustratie uit, door al snel in de wedstrijd tijd te rekken, maar de analist begrijpt niet dat Odoi zich daar aan laat vangen.

“Dat je in de 85ste minuut, wanneer je alles of niets speelt om verlengingen af te dwingen, zo’n bal in al jouw woede naar de Anderlecht-bank teruggooit, zou ik nog enigszins kunnen begrijpen. Maar toch niet met nog een uur op de klok?”

Goots vindt het dan ook voor één iemand in het bijzonder ontzettend jammer. “De reactie van Toby, toen de rode kaart tevoorschijn kwam, sprak boekdelen. Hij wist ook: we hebben hier prijs, in de negatieve zin van het woord…”

Alderweireld speelde op heel hoog niveau. “Álles haalde hij uit de kast. Hij ging zelfs, ter hoogte van de cornervlag, een spurtduel aan dat hij nooit kon winnen. Gewoon maar om te tonen hoe hard hij die laatste finale op de Heizel wilde meemaken. Door die rode kaart is zijn droom nu de grond ingeboord.”