Sceptische Vandenbempt over kansen van Antwerp: "Dan zijn we al 2026"

Bij Antwerp heerst grote frustratie na de verloren bekerwedstrijd tegen Anderlecht. De rode kaart van Denis Odoi vlak voor rust zorgt voor heel wat discussie.

Antwerp vermoedt dat de VAR onterecht heeft ingegrepen bij de beslissing en overweegt om de communicatie tussen de scheidsrechter en de VAR op te vragen. Sporza-analist Peter Vandenbempt is sceptisch over de kans dat de wedstrijd herspeeld zal worden.

De bewuste fase gebeurde net voor rust. Odoi, die al geel had, wilde een inworp nemen voor de dug-out van Anderlecht. Plots gooide Anderlecht-speler Théo Leoni een extra bal op het veld, een duidelijke onsportieve actie waarvoor hij ook geel kreeg. Odoi reageerde door de bal met enige kracht terug naar de dug-out te gooien. Daarvoor kreeg hij uiteindelijk een tweede gele kaart en dus rood.

Volgens Vandenbempt was die beslissing op zich correct, maar de manier waarop ze genomen werd roept vragen op. "Scheidsrechter Jasper Vergoote leek eerst niet van plan om Odoi te bestraffen. Hij gaf Leoni geel, stak die kaart weg en wachtte dan opvallend lang om Odoi zijn tweede gele kaart te tonen. Antwerp vermoedt dat de VAR hem die beslissing heeft ingefluisterd, en dat mag niet."

Antwerp wil nu nagaan of de VAR inderdaad heeft ingegrepen, wat tegen de regels zou zijn. "Die communicatie is beschikbaar, en Antwerp kan ze opvragen", zegt Vandenbempt. "Maar het kan ook gewoon de vierde scheidsrechter zijn geweest die Vergoote erop wees. En dat mag dan weer wel."

De vraag is nu of de wedstrijd herspeeld kan worden. "Dan moet eerst bewezen worden dat de VAR zich heeft misdragen, en dan moet Antwerp nog klacht indienen. Maar zelfs als dat allemaal gebeurt, zijn we al in 2026, zeg ik met een boutade", lacht Vandenbempt. "Zo snel gaat het allemaal niet."