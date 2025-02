Boekje open over moeilijke Clubtransfer: "Intussen is het bijgelegd, ook met Vincent Mannaert"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Transfers blijven vaak een moeilijke aangelegenheid, hoe groot de clubliefde ook is. Dat telde zelfs voor iemand als Charles De Ketelaere.

Het verhaal doet nog steeds de ronde dat Charles De Ketelaere weigerde om nog te trainen met Club Brugge om zijn transfer naar AC Milan te forceren.

“Daar zou ik heel veel over kunnen vertellen. Het is niet volledig waar, wat je zegt. Club Brugge is de ploeg van mijn hart”, zegt Charles De Ketelaere erover aan Het Laatste Nieuws.

Toch zat er duidelijk iets verkeerd. “Ik zou nooit iets doen dat hen kwetst. Maar als er persoonlijke beloften niet worden nagekomen, dan ben ik boos. Een woord is een woord voor mij.”

Ondertussen is het wel allemaal opgelost geraakt, zo geeft De Ketelaere nog aan. Ook de relatie met Vincent Mannaert is weer helemaal top.

Soit, het is intussen allemaal bijgelegd. Ook met Vincent (Mannaert, red.). We hebben dat uitgepraat. Ik begrijp dat hij toen zijn rol moest spelen. Uiteindelijk heeft Club een mooie som voor mij gekregen, en ik de transfer die ik wou”, besluit hij.