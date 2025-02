Club Brugge favoriet voor bekerfinale? Peter Vandenbempt schat het in

Club Brugge en RSC Anderlecht zijn de bekerfinalisten. In 2015 stonden ze voor het laatst tegen elkaar.

In 2015 won Club Brugge met 2-1 van RSC Anderlecht in de finale van de Beker van België. Sindsdien won geen van beiden nog de beker.

“Voor vele Club-fans is dat vele jaren een geweldig moment geweest: in de toegevoegde tijd tegen Anderlecht die 2-1. Velen hebben dat doelpunt overigens jarenlang als ringtone gebruikt”, zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Sinds 2017 pakte Anderlecht geen prijs meer, terwijl Club Brugge heel wat landstitels verzamelde. Toch vindt de analist het moeilijk om een pronostiek te doen.

“Club Brugge is op dit moment een veel betere ploeg dan Anderlecht. Dat hebben ze nog maar eens laten zien tegen Genk. Het heeft ook Champions League -voetbal in de benen”, gaat hij verder.

Club Brugge won in de competitie twee keer van Anderlecht en is volgens Vandenbempt zeker favoriet, al kan er nog veel veranderen, zeker in één wedstrijd is alles mogelijk.

“Al weet je natuurlijk nooit hoe Anderlecht, dat heel veel blessures heeft gehad de voorbije tijd, er zal voorstaan over 3 maanden. Als iedereen fit is en op niveau, kan Anderlecht veel dichter bijsluiten bij Club”, besluit hij.