"Regelrechte schande": Johan Boskamp noemt een reeks flaters van het Gala van de Gouden Schoen

Dinsdag werd de Gouden Schoen uitgereikt. Toch waren er voor Johan Boskamp heel wat zaken die anders hadden moeten lopen.

Aan de derde Gouden Schoen van Hans Vanaken lijkt er niemand te twijfelen. Die heeft de kapitein van Club Brugge meer dan verdiend. Voor Johan Boskamp waren er echter wel enkele zaken die hem stoorden.

De grootste verrassing voor de Nederlander? “Dat er iets bestond als de ‘Gouden Cap’. ‘t Is Jantje (Vertonghen, red.) gegund, maar ik had er nog nooit van gehoord”, klinkt het bij Boskamp in Het Belang van Limburg.

En dan begint Boskamp aan zijn lijstje met vreemde beslissingen. “Dat Tolu niet eens op het podium is geëindigd, vind ik ook vreemd. Dolberg (de nummer drie, red.) is misschien wel de betere voetballer, maar over het hele jaar heeft Tolu toch meer gepresteerd. Al miste-ie woensdag ook wel twee dikke kansen.”

Dat El Khannouss voor de tweede keer op rij verkozen werd tot ‘Belofte van het Jaar’ had Boskamp ook anders ingeschat. “Daar had ik Matje (Matte Smets, red.) verwacht. Sneu dat hij op een paar puntjes is gestrand. Zeker omdat Bilal hem vorig jaar al had gewonnen.”

En dan is er nog Boskamps grootste probleem. “Weet je wat ik een regelrechte schande vind?! Dat Matz Sels in de verkiezing van ‘Beste Belg in het Buitenland’ niet eens de top tien heeft gehaald! Die jongen is bezig aan een fan-tas-tisch seizoen.”