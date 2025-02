SK Beveren jaagt op eerste zege van het jaar, Reedijk is alvast tevreden over mentaliteit binnen de club

SK Beveren haalde tijdens de wintermercato nieuwe aanvallers, zoals Christian Brüls, Kurt Abrahams, Lennart Mertens en Guillaume De Schryver. Na drie gelijke spelen hoopt het team nu eindelijk de eerste overwinning van 2025 te behalen. Een overwinning op Seraing zou daarbij helpen.

Trainer Marink Reedijk is in De Gazet van Antwerpen tevreden met zijn versterkingen. “Het was een goede transferperiode voor ons. De nieuwe spelers geven ons meer opties, maar het zorgt ook voor keuzes. Het is een luxeprobleem, maar een goed probleem.”

Zo liet Guillaume De Schryver in zijn debuut zien wat hij kan. Toch viel de aanvaller uit met een blessure. Volgens Reedijk is hij wel fit voor de volgende wedstrijd op Seraing.

Lennart Mertens scoorde drie keer vorige week, maar Reedijk denkt dat hij nog meer kan doen. “Hij kreeg niet genoeg ballen in de zestienmeter. Misschien had hij wel een vierde doelpunt kunnen maken”, zegt de coach.

Ook Anthony Limbombe begint zijn oude niveau weer te vinden. Na een sterke start van het seizoen was het voor hem moeilijk om constant te blijven, maar volgens Reedijk lijkt de opgelopen concurrentie nu het juiste effect te hebben.

Na drie gelijke spelen op rij is Beveren echter vooral gebrand op de eerste overwinning van 2025. De coach is ervan overtuigd dat het team meer verdient, gezien hun trainingsarbeid en spelkwaliteit.