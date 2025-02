Nieuw koningskoppel bij Anderlecht: "Hij is anders... Hij lijkt te weten wat hij doet"

Volgens HLN-analist Marc Degryse heeft Anderlecht in de recente confrontaties met Antwerp, ondanks enkele matige prestaties, toch enkele lichtpunten weten te vinden, met name in de samenwerking tussen Kasper Dolberg en César Huerta.

"Als je naar het scorebord kijkt, is Anderlecht als grote winnaar uit de dubbele confrontatie met Antwerp gekomen", zegt Degryse in HLN. Toch nuanceert hij dit door te stellen dat het spel van Anderlecht, zowel op de Bosuil als in het Lotto Park, niet overtuigend was, vooral in de eerste helft. "Het verschil is gemaakt enerzijds in doel door de puike saves van Coosemans en anderzijds door de flitsen van Dolberg", voegt Degryse toe.

De analist heeft veel lof voor Dolberg, die volgens hem het verschil blijft maken voor Anderlecht. "Dolberg scoorde gisteren enig mooi na wat eigenlijk een slechte voorzet was van Sardella", merkt Degryse op.

"Als Dolberg fit blijft, en hij kan goede play-offs spelen, dan geloof ik dat hij opnieuw in de picture komt van de subtop in de grote competities", aldus Degryse.

César Huerta wordt eveneens geprezen door Degryse, die de Mexicaan een belangrijke speler voor Anderlecht noemt. "Je hebt van die flankspelers die — als ze aan iets beginnen — niet weten waar ze uitkomen. Huerta is anders", zegt Degryse. Hij waardeert de manier waarop Huerta het overzicht behoudt en altijd lijkt te weten wat hij doet. "Je ziet dat hij en Dolberg elkaar aanvoelen", merkt de analist op.

De samenwerking tussen Dolberg en Huerta wordt door Degryse als cruciaal gezien voor het succes van Anderlecht. "Huerta is anders, hij weet altijd waar hij uitkomt, en dat is iets dat Dolberg goed kan gebruiken", zegt Degryse.