Verloren gewaand voormalig toptalent duikt weer op bij Anderlecht: "En dan nog samen met mijn broer..."

Marco Kana stond jarenlang te boek als een van de grootste talenten van Anderlecht, maar door blessures raakte hij volledig uit beeld. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Kortrijk en dit seizoen leek hij compleet van de radar verdwenen.

Maar afgelopen weekend stond hij opnieuw op het veld bij de RSCA Futures, samen met zijn jongere broer Joël. In de derby tegen RWDM trokken de youngsters van Jelle Coen aan het kortste eind. Ze speelden een zwakke eerste helft en konden pas na rust een vuist maken.

Dat was mede te danken aan Marco Kana, die samen met Joren Dom in de ploeg kwam. Plots zette paars-wit RWDM onder druk, maar een punt zat er niet in. “Ik ben bijzonder blij dat ik eindelijk weer op het veld sta", zei Kana na de wedstrijd aan HLN. “Natuurlijk had ik hier liever iets geraapt, maar dit RWDM was wel heel goed.”

Voor Marco Kana was het een persoonlijk hoogtepunt, maar ook voor zijn broer Joël. De jongere Kana mocht vijf minuten voor tijd invallen en speelde zo zijn eerste profminuten. “Ik ben heel trots dat ik mijn eerste minuten als prof mocht beleven", zei hij. “Samen met mijn broer op het veld staan, is een grote eer en een droom die uitkomt.”

Ondanks de teleurstelling over de nederlaag konden de broers Kana dus tevreden terugkijken. Zeker omdat RSCA Futures in de slotfase nog gevaarlijk werd en bijna de gelijkmaker forceerde. “Dat de spanning tot de laatste minuut te snijden was, komt omdat RWDM heel veel kansen de nek heeft omgewrongen", analyseerde Marco. “We hebben ons goed herpakt in het laatste kwart en hen serieus onder druk gezet. Jammer dat de poging van Ure nog van de lijn werd gehaald.”

Voor Joël Kana was dit pas het begin. “Ik heb heel hard gewerkt om te staan waar ik nu sta,” zei hij. “Maar ik besef dat ik nu nog harder moet werken om samen met mijn broer in de eerste ploeg van Anderlecht te spelen.”

De Kana-broers hopen dus ooit samen in het Lotto Park te schitteren. Voor Marco, die de voorbije jaren met zoveel blessureleed kampte, was dit alleszins een eerste stap in de juiste richting.