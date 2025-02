Arnaud Bodart doet boekje open over zijn laatste maanden bij Standard: "Het is niet eerlijk om dat te zeggen"

Het vertrek van Arnaud Bodart naar Metz verliep niet zoals gehoopt. Zijn zaak is slecht behandeld, hij is de eerste om dat toe te geven.

Het vertrek van Arnaud Bodart was geen mooi verhaal. Na 20 jaar en 190 wedstrijden voor de club, vertrok de Luikse doelman gratis naar de Franse Ligue 2, zonder een fatsoenlijk afscheid.

Bodart had eigenlijk vorige zomer al moeten vertrekken: "Ze vertelden me duidelijk dat de club financiële problemen had, dat ik 6,5 miljoen waard was op Transfermarkt, dat ik een geweldig seizoen had gespeeld, dat ik in het nationale team zat... De club zei dat ze geld nodig hadden en mij niet voor een prikje konden laten gaan", legt hij uit aan RTBF.

Dit verklaart onder andere het mislukken van zijn transfer naar AS Roma: "De interesse was zeer concreet, maar het bod was erg laag, en ik begrijp dat Standard het heeft afgewezen. De coach moest zijn team voorbereiden op het nieuwe seizoen en ging ervan uit dat de club me wilde verkopen en dat ik niet tegen een vertrek was. Mijn fout was misschien dat ik ambitieus was en niet van plan was om mijn hele carrière bij Standard door te brengen."

De situatie was delicaat en heeft uiteindelijk alleen maar verliezers opgeleverd: "Ik had al eerder begrepen dat ik een van de spelers was die geld moesten opbrengen in de kern. En gezien het eerdere rampzalige seizoen, waren er geen vijf spelers die wat geld konden opleveren. Ik zeg dit met alle bescheidenheid."

Arnaud Bodart heeft de omstandigheden van zijn buitensluiting nog steeds niet helemaal verwerkt: "Het keerde zich een beetje tegen mij, ze zeiden dat ik wilde vertrekken, dat mijn gedachten ergens anders waren, dat ze niet meer op mij zouden kunnen rekenen. Maar ik ben altijd bij Standard gebleven, in Luik, en ik vind het niet eerlijk om dat te zeggen. Het was ver weg." Zijn vertrek naar Metz gaf hem in ieder geval de kans om zich opnieuw te richten op het sportieve aspect.