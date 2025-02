Dreigt Union - Ajax letterlijk in het water te vallen of moét er in het buitenland gespeeld worden? Stad Brussel reageert op mogelijke afgelasting: "We kunnen geen mirakels verrichten"



Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Union SG ontvangt komende donderdag AFC Ajax in de tussenronde van de Europa League. De hevige regen- en sneeuwval zorgden er de voorbije uren voor dat de grasmat op de Heizel onder water staat. Dreigt een afgelasting of verplaatsing naar het buitenland? Omwille van de gekende redenen - het Dudenpark voldoet niet aan de Europese vereisten - ontvangt Union SG AFC Ajax komende donderdag in het Koning Boudewijnstadion. Al nemen de spelers best hun zwemvliezen mee. Het Laatste Nieuws weet dat de grasmat op de Heizel meer op een zwembad dan op een voetbalveld lijkt. De regen en gedooide sneeuw hebben de mat omgedoopt tot één grote plas. "We hebben de situatie onder controle", klinkt het bij Pierre Clam. "We hebben het water met blazers al van het veld proberen wegblazen. Normaal gezien zal het niet meer regenen de komende dagen." Al spreekt de directeur van de Brusselse sportdienst onder voorbehoud. "We kunnen geen mirakels verrichten. We kunnen momenteel niets meer doen." Afgelasting of verplaatsing? UEFA heeft ondertussen laten weten dat er morgen een beslissing zal vallen. In tussentijd moet Union op zoek naar een alternatief stadion. Al wordt dit niet gemakkelijk. Geen enkele andere Belgische club staat te springen om de Brusselaars onderdak te bieden. In het slechtste geval kan UEFA een ander (buitenlands) stadion toewijzen. Wordt vervolgd!



