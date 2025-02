David Hubert blikt vooruit op confrontatie met José Mourinho en geeft belangrijke update over Jan Vertonghen

David Hubert bevestigt dat Jan Vertonghen zijn rentree maakt voor Anderlecht. De 37-jarige verdediger is zelfs met paars-wit meegevlogen naar Turkije voor de Europese clash met Fenerbahçe.

Trainer David Hubert maakte eerder bekend dat Vertonghen deze week voor de volle 100 procent meedoet aan de trainingen en binnenkort weer speelminuten kan maken. Wanneer hij effectief zal spelen is nog niet geweten.

"Jan staat heel kort bij speelminuten", zei Hubert op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Fenerbahçe in Het Laatste Nieuws. Spelen zal de voormalige Rode Duivel alvast niet doen tegen de Turken.

"Het is normaal dat je hem dicht bij de ploeg wil houden, vooral nu we weer drie dagen weg zijn. Het zou zonde zijn om hem niet het gevoel te geven dat hij erbij hoort, want hij heeft er hard voor gewerkt", besluit Hubert over Vertonghen.

Confrontratie met Mourinho

Anderlecht staat voor een zware taak tegen het Fenerbahçe van José Mourinho. "Het wordt een hele mooie uitdaging om ons met zo'n ploeg te meten. Fenerbahçe is een geweldige club, met veel kwaliteit op het veld", aldus Hubert.

De sfeer in het stadion zal waarschijnlijk heel intens zijn, met 50.000 fans die Fenerbahçe aanmoedigen. Volgens Hubert heeft Anderlecht al heel wat ervaring met lawaaierige stadions, en weet het dus dat de sfeer in Turkije er stevig aan toe kan gaan.