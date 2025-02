Moeten we ons zorgen maken over Kevin De Bruyne? Rudi Garcia zal zich geen vragen stellen, maar...

Kevin De Bruyne loopt achter op schema. Beslissend tegen Leyton Orient, lijkt hij niet fit genoeg te zijn om invloed te hebben in de grote wedstrijden.

In de basis en aanvoerder tegen Real Madrid op dinsdag in de Champions League leverde Kevin De Bruyne een ietwat trieste prestatie af. Geen echt gevaarlijke passes, 19 balverliezen, vertraging in besluitvorming en weinig impact op het spel van Manchester City: KDB verliet het veld met het hoofd gebogen in de 84e minuut, wetende dat hij beter moet presteren.

Op sociale media zijn de kritieken toegenomen, vooral van bezorgde Belgische supporters. Terwijl de eerste selectie van Rudi Garcia over ongeveer een maand bekend zal worden gemaakt, wordt van De Bruyne verwacht dat hij de Rode Duivels weer vindt en een belangrijke rol speelt. "Ik hoef niet naar Courtois, Lukaku en De Bruyne te gaan kijken", zei Garcia recentelijk in een interview met Pickx.

KDB is duidelijk niet op 100%

Laten we niet dramatiseren: de recente teleurstellende prestaties van KDB vonden plaats tegen absolute topclubs - Chelsea, Arsenal, Real Madrid. Daarvoor was de balans van de Belg in 2025 4 assists en een doelpunt in Engeland, tegen West Ham, Brentford, Ipswich en Leyton Orient. Wanneer het tempo van de wedstrijd niet te hoog ligt, weet De Bruyne altijd zijn niveau te halen.

In de Champions League was de aanvoerder van City dit seizoen nog niet beslissend geweest. Een rampzalige balans, maar logisch: van de ene blessure naar de andere keert De Bruyne nooit terug op volle kracht. Een KDB op 75% is goed genoeg voor bepaalde situaties, maar niet om excellentie na te streven.

De vraag is: kan De Bruyne deze ontbrekende procenten tegen maart terugvinden? Ironisch genoeg kan een mogelijke uitschakeling in de Champions League hem wat verlichten. Maar het is ook mogelijk dat op 33-jarige leeftijd de weg vanaf vandaag alleen nog maar naar beneden gaat. En dat is nu al een probleem voor Rudi Garcia.

Want op de positie van Kevin De Bruyne speelt onder andere een jongen in uitstekende vorm: Charles De Ketelaere, die al zijn frustratie heeft geuit over bijna niet te hebben gespeeld onder Tedesco. Moet een KDB op 75% van zijn capaciteiten een basisplaats krijgen ten koste van hem? En als De Bruyne zijn status in de selectie ziet veranderen, zal hij dat accepteren? Rudi Garcia heeft de reputatie een uitstekende menselijke manager te zijn, en dat is ook wat Vincent Mannaert aan hem heeft toevertrouwd.