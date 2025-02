Volgend seizoen twee Belgische ploegen in de Champions League? Club Brugge hoopt van niet

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

We zouden volgend seizoen wel eens twee Belgische ploegen aan het werk kunnen zien in de grootste Europese competitie. Ondanks enkele voorwaarden waar de Belgische ploegen zelfs weinig invloed op hebben, is het geen onrealistisch scenario. Toch ziet Club Brugge het liever niet gebeuren.

Kenners van de Europese coëfficiënten durven door de goede prestaties van onze Belgische ploegen dromen van een tweede rechtstreeks toegangsticket voor de Champions League van volgend seizoen. Dat vertelt Sporza. Ajax to the rescue De vork zit als volgt in de steel: Ieder jaar wordt er een plekje in de Champions League gereserveerd voor de winnaar van de Europa League. Maar als die winnaar zich via de nationale competitie kan plaatsen, valt dat ticket weg. Aangezien er geen ploegen meer kunnen afzakken naar lagere Europese competities, is die kans wel kleiner geworden. Maar met ploegen als Ajax, Galatasaray en Lazio zijn er nog voldoende kanshebbers om bovenstaand scenario te vervullen. Genk kampioen? Voor wie is dat vrijgekomen ticket dan wel? Wel, dat zou gaan naar de ploeg met de hoogste UEFA-coëfficiënt die zich via de eigen competitie niet rechtstreeks plaatste voor de Champions League, maar wel voor de voorrondes van het kampioenenbal. Dankzij enkele sterke Europese prestaties de voorbije seizoenen, staat Club Brugge bijzonder hoog op deze ranglijst. Alleen kan enkel de ploeg die als tweede eindigt in de Jupiler Pro League, een plaatsje bemachtigen in de voorrondes van de Champions League. Club kan dus enkel profiteren van het vrijgekomen ticket, mits het een rivaal als Genk de titel ziet grijpen en niet zichzelf. Een scenario dat ze in Brugge liever niet zien gebeuren. Alle ogen op Portugal Moest Brugge dan toch op een tweede plek eindigen, dan is het nog niet helemaal zeker van rechtstreekse kwalificatie. De eindstand in de Portugese competitie speelt ook een grote rol in het Europese lot van Club. Daar moet oftewel Sporting Lissabon of Braga tweede in de competitie eindigen. Alleen staat Sporting eerste met 4 punten meer dan achtervolger Benfica, en staat Braga pas vierde. Al liggen de punten dicht op elkaar. Er moet dus nog heel wat gebeuren vooraleer dit scenario werkelijkheid wordt. Maar ga er maar vanuit dat ze op het Jan Breydel de situatie in het oog hebben.