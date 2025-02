Analist ziet het goed komen met Westerlo, met dank aan één man: "Hij kent de klappen van de zweep"

Westerlo bevindt zich momenteel in de middenmoot. Volgens Dennis van Wijk hoeven de Kemphanen zich geen zorgen te maken voor een eventuele degradatie.

Van Wijk heeft in de Gazet van Antwerpen vertrouwen in de kwaliteit van de spelers bij Westerlo, ondanks dat ze dit seizoen niet altijd goed presteren. “Ze hebben zichzelf te veel punten gekost door individuele fouten. Achterin lopen er een paar spelers die af en toe niet scherp genoeg zijn.”

Volgens Van Wijk is de verdediging van Westerlo dan ook een van de belangrijkste problemen. “Ze hebben gesukkeld met hun doelmannen. In het begin van het seizoen maakten ze de verkeerde keuze. Nu hebben ze vier doelmannen, en dat zorgt niet voor stabiliteit.”

Van Wijk is ook kritisch over het transferbeleid van Westerlo. “De Turkse eigenaars doen goed werk, maar ze moeten beter letten op de balans van het team. Vooral in de aanval had de ploeg lange tijd een probleem, niet door gebrek aan kwaliteit, maar door het verkeerde type speler.”

Lof voor Timmy Simons

Desondanks ziet Van Wijk ook positieve dingen bij Westerlo. Zo heeft hij veel lof over huidige trainer Timmy Simons.

“Hij kent de competitie en het klappen van de zweep. In deze fase kan dat het verschil maken. Bovendien is hij trouw gebleven aan zijn filosofie. Op termijn werpt dat zijn vruchten af.”