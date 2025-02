Blijft Milicevic aan het roer bij KAA Gent? Sam Baro zegt hoe het nu loopt

Als het van hem zelf afhangt, wordt Danijel Milicevic de nieuwe T1 van KAA Gent. Op de vooravond van het duel tegen Real Betis in de Conference League staan Gent en zijn interim-coach voor de belangrijkste wedstrijd van hun seizoen tot dusver. Dé kans voor Milicevic om zich te bewijzen?

In 2021 hadden weinig voetbalfans verwacht dat Danijel Milicevic zó snel zo belangrijk zou worden bij Gent. "Ik zag in mezelf geen trainer toen ik nog profspeler was. Maar was wel altijd geïnteresseerd in tactiek", vertelde de Bosnische Zwitser aan HLN.

3-5-2

Hein Vanhaezebrouck, die hem coachte bij KAA Gent, merkte dit op en besloot hem aan te nemen als assistent in 2021. Ook na het vertrek van Vanhaezebrouck bleef Milicevic als assistent, ditmaal onder Wouter Vrancken. Wanneer die laatste in januari ontslagen werd, was het aan Milicevic om tijdelijk het roer over te nemen.

Voorlopig doet Milicevic het niet slecht, met 5 op 9 is hij ongeslagen in de Jupiler Pro League. Dat hij veel van Vanhaezebrouck heeft geleerd, is duidelijk aan zijn tactiek. Onder hem kwam Gent al driemaal naar buiten met een veldbezetting die wel heel hard op de 3-5-2 van Vanhaezebrouck lijkt.

Te vroeg

De beslissing of Milicevic al dan niet de nieuwe T1 van de Gantoise wordt, is niet voor hemzelf, maar wel voor voorzitter Sam Baro. "We hebben nog altijd geen andere trainer gecontacteerd", vertelt hij aan HLN. "We willen hem zijn kans geven en kijken hoe hij evolueert. Momenteel verloopt het positief."

"Het is te vroeg om te beslissen of ‘Mili’ onze T1 voor de toekomst wordt en er is geen deadline, besluit Baro. "Maar op dit moment zien we geen reden om snel een nieuwe trainer te halen."